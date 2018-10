ChristenUnie-SGP wil klimaattop 2020 in Den Haag

Haagse Stadspartij over bouwplannen: “Geen overleg geweest met bewoners”

Popradar Music Support Award wordt uitgereikt als afsluiter van de Haagse Popweek

Meer in

Ter afsluiting van de Haagse Popweek wordt op 27 oktober de Popradar Music Support Award uitgereikt. De prijs gaat naar het grootste muzikale talent in Den Haag. Dit jaar kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet via de website van Popradar.

Tijdens het middagprogramma Hou Je Haags op Den Haag FM belt presentator Rob Kemperman elke dag een van de genomineerden. De winnaar krijgt voor 1.000 euro Popradar Music Support begeleiding.