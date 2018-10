Schaatsen in korte broek op Anna van Buerenplein

Ondanks de temperaturen van ruim twintig graden opende maandag de schaatsbaan op het Anna van Buerenplein. De hoge temperaturen zorgden er wel voor dat het ijs niet optimaal was, hier en daar lagen er plassen.

Dat mocht volgens initatiefnemer Samir Harchaoul van foodhall Minglemush de ijspret niet drukken. “We hadden een spectaculaire opening met een kunstschaatser en twee meisjes van negen die ook een show gaven”, vertel Harchaoui op Den Haag FM. “Die hadden geen last van het water. Onze leverancier garandeert goed bevroren ijs tot een graad of twintig. Dat het warmer werd is heel extreem, dat hadden we van tevoren ook niet verwacht.”

Extra energieverbruik gecompenseerd

Samir zegt dat de extra verbruikte energie wordt gecompenseerd. “We verbruiken door deze ijsbaan ongeveer vijf procent meer energie dan normaal. Onze leverancier compenseert dat door extra bomen te planten en te investeren in andere goede doelen.”

De schaatsbaan op het Anna van Buerenplein, naast Centraal Station, is nog te bezoeken tot 11 november. Kijk hier voor meer informatie en kaartverkoop. De weersvoorspellingen zijn ook de rest van de week zonnig en droog. Er kan dus in korte broek geschaatst worden.

Luister hier naar het interview met Samir Harchaoui op Den Haag FM.