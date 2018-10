WINACTIE: Gratis naar Alpha Blondy op maandag 29 oktober in Paard

Schaatsen in korte broek op Anna van Buerenplein

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het concert van Alpha Blondy & The Solar System op maandag 29 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Het kenmerkende, Afrikaanse reggaegeluid van Alpha Blondy weet hem al jaren aan de top van de ’s werelds populairste reggae-artiesten te houden. Met zijn twaalfkoppige band The Solar System maakt Blondy pure reggae beats met Afrikaanse roots. Blondy scoorde hits met songs als ‘Cocody rock’ en ‘Jerusalem’. In 2015 kwam zijn laatste album uit, genaamd ‘Positive Energy’, een ‘masterpiece’ zoals kenners het noemen met twaalf sterke liedjes. Op 29 oktober staat hij in de Grote Zaal van het Paard samen met zijn band. Verwacht een memorabele avond vol klassiekers én nieuw werk van deze briljante artiest.

Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg voor het concert van Alpha Blondy op maandag 29 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

