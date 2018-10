Generation Discover Festival op Malieveld feestelijk geopend

Misschien waren ze je al opgevallen, de grote witte bollen die momenteel op het Malieveld te zien zijn. Het is allemaal onderdeel van het Shell Generation Discover Festival, dat woensdag feestelijk geopend werd. Voor het derde jaar op rij wil Shell kinderen op het evenement kennis laten maken met wetenschap en techniek.

Het bedrijf en haar partners wil de nieuwe generatie zo laten zien hoe leuk techniek, en werken met techniek, kan zijn. Momenteel is er namelijk een tekort aan technisch opgeleid personeel in het bedrijfsleven. Daarnaast speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol op het Festival. Zo is er bijvoorbeeld een paviljoen ingericht over de ‘stad van de toekomst’, waar kinderen van alles kunnen knutselen om het ‘Den Haag van Morgen’ te bouwen.

Het festival duurt nog tot en met zondag 21 oktober en is na online aanmelding gratis toegankelijk.