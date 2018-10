Hoe staat het met de zaken Orlando Boldewijn en Mona Baartmans? Luister naar Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond uitgebreid aandacht geschonken aan de vermissing van Mona Baartmans en de zaak van Orlando Boldewijn.

In februari werd het lichaam van Orlando Boldewijn aangetroffen in het water in Ypenburg. Zijn internetdate wordt nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van de zeventienjarige jongen. Advocaat Sébas Diekstra neemt woensdagavond in het radioprogramma de laatste stand van zaken door.

De redactie van Dossier Mastenbroek heeft ook contact gehad met Hans Lips, de zoon van Mona Baartmans. Zijn moeder wordt al drie weken vermist en is voor het laatst gezien in Den Haag. Presentator Martijn Mastenbroek zal namens haar zoon Hans een getuigenoproep doen.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.