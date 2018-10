Jongerenconferentie One Young World trapt af in Vredespaleis

De jongerenconferentie One Young World wordt woensdag geopend door koningin Máxima in het Vredespaleis. Ongeveer 1800 jongeren praten de komende dagen tijdens One Young World over manieren om grote problemen zoals armoede, hongersnood, onderdrukking en milieuvervuiling aan te pakken.

One Young World organiseert jaarlijks een conferentie voor jonge leiders uit meer dan 190 landen. Ongeveer 1800 jonge talenten gaan ondersteund door wereldleiders in discussie over thema’s als mensenrechten, milieu, volksgezondheid, armoede en onderwijs. Daarnaast komen de Hollywoodsterren Terry Crews en Amber Heard en de Amerikaanse r&b zanger Akon naar de Summit. Ook komen Nobelprijswinnaars Muhammad Yunus, Kailash Satyarthi en Tawakkol Karman spreken. Andere bekende sprekers zijn fotomodel Doutzen Kroes, burgemeester Pauline Krikke en premier Mark Rutte.

Het evenement in het World Forum is er niet om harde afspraken te maken maar vooral om jongeren met elkaar in contact te brengen en ideeën met elkaar te delen. Het congres wordt zaterdag 20 oktober afgesloten in het Circustheater Scheveningen.

Foto: Den Haag Marketing