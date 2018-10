PVV: Geef geld aan noodlijdend wijkcentrum Het Trefpunt in plaats van illegalenopvang

Steve is uit de kluiten gewassen maar ongevaarlijke kruisspin

De PVV in de gemeenteraad stelt voor om illegalenopvang in de stad goedkoper te maken en het overgebleven geld over te maken naar wijkcentrum Het Trefpunt aan de Tesselsestraat.

Vanwege bezuinigingen bij Welzijn Scheveningen stoppen vanaf volgend jaar alle activiteiten in het wijkcentrum. Ook staan de banen 23 medewerkers van de stichting op de tocht.

De PVV stelt dat in Den Haag voor 25 illegalen jaarlijks 425.000 euro wordt uitgetrokken. De partij ziet graag dat daarop wordt bezuinigd, en dat het bespaarde geld aan Welzijn Scheveningen wordt gestort.

Foto: Kinderwerk Het Trefpunt (Facebook)