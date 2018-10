Steve is uit de kluiten gewassen maar ongevaarlijke kruisspin

De Canadese expat Sheena Wilson plaatste dinsdag beelden van de grote spin in de Facebookgroep Expats in The Hague. Daar kreeg de spin de naam Steve en zorgde voor grote oproer in de Vruchtenbuurt en door heel Den Haag. “Mensen overdrijven vaak hoe groot een beestje is als ze bang zijn”, vertelt insectenkenner Peter Houtsma op Den Haag FM.

Op advies van de expats uit de Facebookgroep belde Wilson naar de dierenambulance omdat het “onmogelijk een gewone normale spin kan zijn.” Het bleek echter om een onschuldige, maar toch uit de kluitengewassen kruisspin te gaan. In het filmpje lijkt Steve heel groot, maar in werkelijkheid was hij slecht tussen de drie en de vijf centimeter. Volgens Houtsma is dat niet ongewoon voor kruisspinnen als ze een goed seizoen hebben gehad. “Ik heb ze al zien hangen met een lijfje van zo’n vier centimeter.”

Omdat kruisspinnen een binnenlandse soort zijn, is Steve gewoon in de Haagse natuur los gelaten. “Trap ze niet plat, maar vang ze met een potje en zet ze weer buiten. Het zijn heel nuttige beestjes,” adviseert Houtsma. Alle aandacht is volgens Wilson wat overdreven en ze spreek inmiddels van een #spidergate en zag daarom af van een interview.

Foto: Facebook, Sheena Wilson

Luister hier naar het interview met Peter Houtsma op Den Haag FM.