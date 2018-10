Stichting Present slaat bruggen door samen te eten

Stichting Present heeft de missie om een brug slaan tussen mensen die iets willen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat doen ze donderdagavond vanaf 18.00 uur met een Mix&Match Present event. “Statushouders, vrijwilligers en gewortelde inwoners van Den Haag allemaal uitgenodigd om te komen eten”, vertelt Eva Mabayoje op Den Haag FM.

Tijdens het diner genaamd ‘Meet and Connect: Samen eten bij Emma’ komen mensen van verschillende achtergronden samen om te praten en te eten. “Dat is heel nuttig voor het leren van Nederlands en om je buren te leren kennen. Daardoor ontstaan er ook een heleboel ideeën voor nieuwe projecten.” Het diner begint om 18.00 uur bij EMMA aan de Wijnhaven 88.

Stichting Present helpt mensen die het heel zwaar hebben in Den Haag, zoals fysiek of financieel beperkten of mensen in een sociaal isolement. Als voorbeeld beschrijft Eva een huis waar een hulpverlener eigenlijk niet aan de slag kon om het huis een enorme bende was. “De kinderen dreigden uit huis geplaatst te worden.” Via Present zijn er vrijwilligers gevonden die het huis hebben opgeruimd en schoongemaakt. “Daarmee hebben we kunnen voorkomen dat de kinderen uit huis geplaatst werden.”

Luister hier naar het interview met Eva Mabayoje op Den Haag FM.