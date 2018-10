Jongerenconferentie One Young World trapt af in Vredespaleis

Verontruste moeders maken “veilige” kindervideo’s als alternatief voor “YouTube-rommel”

Drie Haagse moeders storen zich aan de vaak harde en agressieve toon van kinderfilmpjes op online videodiensten. Daarom hebben Laura de Jong, Liz Groen en Simone Toet een “veilig” alternatief op deze “YouTube-rommel” bedacht: Poppy Zingt.

Kinderliedjes met keiharde beats, tekenfilmfiguren die gewelddadig zijn, schelden of zelfs seks met elkaar hebben. Het zijn dit soort online filmpjes waaraan kinderen (soms onbewust) worden blootgesteld, tot grote ergernis van Laura, Liz en Simone. Poppy Zingt biedt volgens hen een pedagogisch verantwoord antwoord hierop. Inmiddels staan op hun op hun YouTube-kanaal vier filmpjes die bij elkaar enkele duizenden keren zijn bekeken.

De video’s kenmerken zich door de liedjes die langzaam en duidelijk gezongen worden. “We zingen we op een iets hogere toon dan bij andere kinderliedjes. Daardoor wordt het voor kinderen makkelijker om mee te zingen”, aldus Toet. Alle filmpjes van Poppy Zingt zijn gemaakt met duurzaam houten of tweedehands speelgoed, wat volgens de makers uitnodigt tot meespelen in plaats van passief staren.

Kostbare stop motion-filmpjes.

De drie willen nog vijftien afleveringen opnemen. Om het project te bekostigen zijn ze een crowdfunding gestart. “Het zijn zogeheten stop motion-filmpjes. Per video maken we meer dan honderd foto’s die we achter elkaar plakken. Dat kost veel tijd en geld.” Voor het project is in totaal 15.000 euro nodig.

Luister hier naar het interview met Simone Toet op Den Haag FM.