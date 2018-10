Advocaat Sébas Diekstra: “Hoe is Orlando Boldewijn te water geraakt?”

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM sprak presentator Martijn Mastenbroek deze week met advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Orlando Boldewijn bijstaat. In februari werd het lichaam van Orlando aangetroffen in het water in Ypenburg. Zijn 27-jarige internetdate wordt nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van de zeventienjarige jongen.

“Op basis van het onderzoek nu is vastgesteld dat de verdachte Orlando in de nacht van 18 op 19 februari in het water heeft zien liggen en hem daarin heeft laten liggen, zonder hem hulp te bieden of de hulpdiensten te alarmeren”, vertelde Diekstra. Er ligt op dit moment een voorlopige dagvaarding. Daarin staan de volgende feiten: mishandeling met de dood tot gevolg; dood door schuld; en het nalaten om hulp te verlenen, dit laatste feit is maar een overtreding. Nog altijd is niet duidelijk wat er nu precies is gebeurd voordat Orlando zou zijn verdronken.

“Hoe is Orlando te water geraakt?”, vraagt Diekstra zich af. “En welke rol heeft een derde dan wel de verdachte daarin gehad. Daarom hopen wij ook dat er nog mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben en zich nog melden bij de politie. Uit de verklaring van de verdachte lijkt wel duidelijk te worden wordt dat hij welbewust heeft aanvaard door niets te doen dat Orlando zou verdrinken, zou sterven. Dat onderstreept wel hoe ernstig het gedrag van verdachte is geweest. Gedrag dat voor de nabestaande onvergeeflijk is.”

Bizar

Het zal in nog minimaal een aantal maanden duren voordat de definitieve tenlastelegging er is, weet de strafpleiter. “Daarna zal er spoedig een zittingsdatum worden gepland. We moeten er vanuit gaan dat dat ergens begin volgend jaar of voorjaar zal zijn.” Op de vraag wat voor straf de verdachte mogelijk boven het hoofd hangt, gaf Diekstra enkele voorbeelden: Mishandeling met dood tot gevolg: maximaal zes jaren gevangenisstraf; Dood door schuld maximaal twee jaren; Niet verlenen van hulp aan iemand in levensgevaar: maximaal drie maanden hechtenis. “Dat laatste feit is, bizar genoeg, maar een overtreding”, vindt Diekstra.

