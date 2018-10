Haagse antirook-lobbyist blij met “overwinning voor een rookvrije generatie”

De regering wil drastische maatregelen nemen om het roken van tabak tegen te gaan. Zo gaat een pakje sigaretten uiterlijk in 2024 minstens tien euro kosten en verdwijnen de rookruimtes in en rond bedrijven. Dat blijkt uit een concept-akkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid met antirook-clubs en gezondheidsorganisaties.

De Haagse antirook-lobbyist Mohamed Taheri is tevreden met deze “overwinning voor een rookvrije generatie”. “Toen ik vijf jaar geleden begon te strijden waren we een derdewereldland wat antirookbeleid betreft, maar nu leiden we Europa in deze strijd.” Horecaondernemers kunnen zich overvallen voelen door de ontwikkelingen. “In hun beleving gaat het misschien ineens snel, maar de antirookcampagnes zijn al jaren op de achtergrond aan het vechten.” Als het aan Taheri ligt past roken gewoonweg niet in de toekomst. “De roker verdwijnt uit het straatbeeld en bestaat straks alleen nog in de geschiedenisboeken.”

Als het over tabak wordt doorgaans de sigaret bedoeld. “Maar sigaren zijn niet te vergelijken met sigaretten en we willen niet over één kam geschoren worden”, vertelt Raymon van Harssen van De Graaff Sigaren en Chocolade. “Het verschil in stoffen die het bevat en het nuttigen ervan is opzienbarend.” De sigarenspeciaalzaak heeft een rokerslounge. “Bij ons is het een weloverwogen keuze als je komt om hier te roken. Dat is anders dan in de horeca bijvoorbeeld.”

Luister hier naar het interview met Mohamed Taheri op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Raymon van Horssen op Den Haag FM.