Haagse moeders werken aan alternatief voor ‘schreeuwerige’ kinderliedjes: Poppy Zingt

Drie Haagse moeders waren de kinderliedjes die ze op YouTube tegenkwamen helemaal zat: veel te veel harde beats, felle kleuren en bijna alleen maar computer animaties. Om voor meer kindvriendelijke videoclips te zorgen zijn Laura de Jong, Liz Groen en Simone Toet nu het initiatief Poppy Zingt gestart.

Poppy Zingt biedt volgens de dames een pedagogisch verantwoord antwoord op de ongepaste en ‘schreeuwerige’ filmpjes die ze vaak tegenkwamen. De video’s worden niet alleen rustiger gezongen, maar nodigen de kinderen ook uit om mee te doen. “Doordat we echt speelgoed gebruiken, kunnen de kinderen de liedjes later ook echt zelf gaan naspelen”, aldus De Jong, die het idee bedacht. Inmiddels staan op hun YouTube-kanaal vier filmpjes die bij elkaar enkele duizenden keren zijn bekeken.

De drie willen nog vijftien afleveringen opnemen. Om het project te bekostigen zijn ze een crowdfunding gestart. “Het zijn zogeheten stop motion-filmpjes. Per video maken we meer dan honderd foto’s die we achter elkaar plakken. Dat kost veel tijd en geld.” Voor het project is in totaal 15.000 euro nodig.