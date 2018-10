Hagenaar start Facebookpagina tegen verspilling avondeten

Hagenaar Michael Pasman en zijn vriendin Wendy Deltour hadden afgelopen maandagavond na het eten nog flink wat over toen ze besloten het niet weg te gooien maar weg te geven. Tot hun verbazing bestond er, in tegenstelling tot in veel andere steden, nog geen Facebookpagina waar dit gedeeld kan worden. Daarom besloten ze die zelf maar op te richten en met veel succes.

Binnen drie dagen heeft de groep ‘Zonder Honger Naar Bed’ al meer dan vierhonderd leden. “Ons doel is om stadsgenoten die krap bij kas zitten te helpen. Deze week zijn al meerdere maaltijden bij een nieuwe eigenaar beland”, zegt Michael op Den Haag FM. “Onze overgebleven portie van afgelopen maandag is diezelfde avond nog opgehaald.”

Op de Facebookpagina van Michael en Wendy kan je een foto van jouw overgebleven maaltijd delen. Daar kunnen ook hulpbehoevenden zich melden, dit kan ook anoniem.

