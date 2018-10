Kruising Lange Voorhout met Heulstraat in 2019 op de schop

Het kruispunt van de Kneuterdijk met de Heulstraat wordt heringericht met meer groen en klinkers in plaats van asfalt. Er komen in totaal 12 lindebomen bij op de Kneuterdijk en voor het gebouw van de Raad van State. Dit is om de route van het Lange Voorhout naar de Kneuterdijk verbeteren.

De maximumsnelheid gaat ook omlaag van vijfitg naar dertig kilometer per uur en er komen bredere stoepen voor het gebouw van de Raad van State. Op dit moment is het voor bezoekers aan de kant van het Lange Voorhout niet vanzelfsprekend om door te lopen naar het winkelgebied rond het Noordeinde. Het huidige kruispunt heeft grauw asfalt en er is weinig groen. De historische sfeer van het Lange Voorhout stopt abrupt bij het kruispunt Parkstraat-Kneuterdijk.

Hartlijn

De route die loopt van het Lange Voorhout naar de Kneuterdijk is een onderdeel van de Hartlijn. Dat is een route die loopt van het historische Hofgebied (Plaats, Buitenhof Hofplaats), de Kneuterdijk ten noorden hiervan en het Spui ten zuiden hiervan. Het is een route met veel historische en toeristische trekpleisters. Den Haag gaat deze route de komende jaren mooier en toegankelijker maken. Het aanpakken van het kruispunt Lange Voorhout-Kneuterdijk is hiervoor de eerste stap.

De herinrichting start naar verwachting in 2019 en is medio 2020 klaar.

Foto: B+B Amsterdam