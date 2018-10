Musical The Lion King in Circustheater stopt er volgend jaar mee

De musical The Lion King houdt er definitief mee op. Dat heeft de producent Stage Entertainment donderdag bekendgemaakt. De show is in juli 2019 voor het laatst te zien in het AFAS Circustheater op Scheveningen.

The Lion King vierde woensdagavond met de Linda.foundation het tweejarig bestaan. Producent Albert Verlinde: “Een prachtige start van het derde jaar van The Lion King, dat ook het laatste jaar zal zijn dat de voorstelling te zien is.” Verlinde laat weten dat de kaartverkoop tot en met de laatste voorstelling op 21 juli 2019 inmiddels is gestart. The Lion King trok in Nederland al meer dan 1,3 miljoen bezoekers en werd bekroond met de Publieksprijs voor Beste Musical.

Eerder werd al bekend dat de broadwaymusical Anastasia de opvolger wordt van The Lion King.