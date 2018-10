Popradars eerste Haagse Popweek: “Minder acts, meer kwaliteit”

De Haagse Popweek van Popradar Den Haag gaat vrijdag van start met de Talent Night bij de YMCA in de Keizerstraat op Scheveningen. De week staat in het teken van Haagse muziektalenten van verschillende genres. “Wat er anders is aan deze editie is dat we in kwantiteit zijn gedaald, maar in kwaliteit gestegen”, vertelt Janneke Nijhuijs van Popradar op Den Haag FM.

Gedurende de week worden verschillende workshops en masterclasses aangeboden, gegeven voor allerlei professionals. “Bij Guus van der Steen leer je lyrics leren schrijven en bij Tijmen van Wageningen leren hoe je makkelijk zelf kan opnemen en mixen.” Als je als artiest al demo’s hebt kun je die ook voorleggen aan een breed pannel van grote muzieklabels. “Dat zijn mensen met enorm veel ervaring die je kunnen adviseren wat je het beste kunt doen om je muziek aan de man te brengen.”

Aan het eind van de Popweek, op zaterdag 27 oktober, wordt de Popradar Music Support Award uitgereikt in het Paard. De prijs gaat naar het grootste muzikale talent in Den Haag. Dit jaar kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet via de website van Popradar. “En na de uitreiking doorrollen naar het Paardcafé voor de Jam de la Crème-sessie om de nacht af te sluiten.”

Hou je Haags!

Tijdens het middagprogramma Hou Je Haags! op Den Haag FM belt presentator Rob Kemperman elke dag een van de genomineerden. De winnaar krijgt voor 1.000 euro Popradar Music Support begeleiding.

Luister hier naar het interview met Janneke Nijhuijs op Den Haag FM.