Resto VanHarte zoekt vrijwilligers om te koken voor Doutzen Kroes en Naomi Campbell

Vrijwilligersorganisatie Resto VanHarte kookt vrijdagavond op acht verschillende locaties voor meer dan 1.200 gasten. Naast de gebruikelijke buurtbewoners, waar Resto VanHarte twee keer in de week een maaltijd voor bereidt, zijn er vrijdag ook 650 deelnemers van jongerenconferentie One Young World uitgenodigd.

“Wij zitten in alle stadsdelen”, zegt manager Ben Lachhab van Resto VanHarte op Den Haag FM. “Dit is de ideale manier om jongeren uit de hele wereld te laten kennis maken met Haagse buurtbewoners.” Naast de jongeren zijn er ook een hoop prominenten bij het congres betrokken. Bekende sprekers zijn fotomodellen Doutzen Kroes en Naomi Campbell, burgemeester Pauline Krikke en premier Mark Rutte. Volgens Ben prikken ze ook een vorkje mee, hij kon alleen nog niet zeggen waar. “Ik weet het niet en anders zou ik het ook niet zeggen, dan zou het veel te druk worden.”

Resto VanHarte is nog op zoek naar vrijwilligers om te helpen met het bereiden van de maaltijden. “Zowel in de bediening als in de keuken zoeken we nog 25 vrijwilligers”, aldus Lachhab. Stuur een mailtje en wie weet kook jij vrijdagavond voor Doutzen Kroes of Naomi Campbell.

Luister hier naar het interview met Ben Lachhab op Den Haag FM.