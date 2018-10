Advocaat Sébas Diekstra: “Hoe is Orlando Boldewijn te water geraakt?”

Twee katten teruggevonden dankzij radiorubriek Den Haag FM

In de rubriek ‘Ik mis ik mis wat jij niet mist’ bellen Den Haag FM presentatoren Justin Verkijk en Rogier Heimgartner elke woensdag met een eigenaar van vermiste spullen of huisdieren. De afgelopen week kreeg Den Haag FM twee keer goed nieuws te horen. Eerst werd de eenjarige kat Missy teruggevonden door haar baasje Lucia. Daarna werd Shireen herenigd met haar 14-jarige kater Puma.

De zoektocht gaat ondertussen gewoon verder. Afgelopen woensdag werd Anthony uit Spoorwijk gebeld. Hij is sinds 5 oktober zijn 13-jarige poes Liszt(foto’s onder) kwijt in de buurt van de Alberdingk Thijmstraat. Het gaat om een grijs/zwarte Cyperse poes met witte voetjes. Liszt ziet er ondanks haar, voor kattenbegrippen, oude leeftijd nog jong uit. “Ze lijkt meer op een kitten van vijf maanden”, zegt Anthony op Den Haag FM.

Ben jij iets kwijt of heb je tips over vermiste spullen of dieren? Mail dan naar ikmis@denhaagfm.nl. Luister iedere woensdagochtend om 09.40 uur naar Haagse Ochtendradio voor de rubriek ‘Ik mis ik mis wat jij niet mist’ op Den Haag FM.

Luister hier naar de verhalen van de teruggevonden katten Missy en Puma op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Anthony Breukel op Den Haag FM.