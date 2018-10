Actievoerende woonwagenbewoners weer verhuisd: “We zijn Den Haag uit gejaagd”

De actievoerende woonwagenbewoners die een terrein aan de Sylvain Poonsstraat vrijdag hebben bezet, zijn daar dezelfde dag weer vertrokken. De gemeente dreigde volgens hen met boetes, aanhoudingen en inbeslagname van hun caravans.

De kampbewoners kraakten vorige week een terrein aan de Leyweg. Ze vragen daarmee aandacht voor het uitblijven van nieuw gemeentebeleid. Er moet volgens de bewoners meer ruimte voor woonwagens in de stad komen. De gemeente wilde dat de groep zo snel mogelijk vertrok, en na een gesprek met wethouder Boudewijn Revis gebeurde dat donderdag.

Vervolgens bezetten ze donderdag het terrein van voetbalvereniging TEDO in Rijswijk, waar ze op last van de gemeente weg moesten. Vrijdagochtend vertrok de groep met hun tenten en caravans naar het terrein aan de Sylvain Poonsstraat in Wateringse Veld.

Boetes

“Daar stond direct de politie op de stoep. Er werd gelijk gedreigd met boetes en het wegslepen van onze caravans”, zegt woonwagenbewoner Joey Dewus. De actievoerders hebben nu hun heil buiten de stadsgrenzen gezocht, op een terrein bij voetbalclub Verburch in Poeldijk. “We zijn gewoon de stad uit gejaagd, maar we moeten sterk blijven. De acties gaan door, totdat we concrete toezeggingen krijgen van de gemeente.”

Foto: protestkamp Leyweg, Gera Nieland