Liever Lokaal: Kriskras door het Zuiderpark en eindigen met (h)eerlijk eten!

Afgelopen week ben ik namens De Hofpas als mazzelaar aangewezen om kennis te maken met Parkoers, een supergave, lekkere lunchroom in het Zuiderpark. In eerste instantie was ik uitgenodigd om samen met mijn gezin de leuke Parkoers-speurtocht te komen maken, die kriskras door het Zuiderpark gaat.

Met elkaar ben je ongeveer een uurtje zoet en na afloop krijgen de kinderen wat te drinken. De speurtocht is heel leuk in elkaar gezet, waardoor je het Zuiderpark met andere ogen gaat zien en bewust wordt gemaakt van de prachtige omgeving.

Uiteraard hebben wij dit leuke uitje gecombineerd met een heerlijke lunch bij deze gave lunchroom. Het bijzondere interieur, de warme ontvangst en de heerlijke, maar vooral eerlijke gerechten zijn kenmerkend voor Parkoers. We bestelden expres allemaal wat anders, zodat we goed konden proeven wat er allemaal op de kaart staat. En deze gerechten zijn zeker niet doorsnee, wat het weer extra leuk maakt. Na het eten konden de kinderen heerlijk spelen in het schattige speelhoekje. Zo konden wij ook genieten van een heerlijke kop koffie.

Zondag op Koers!

Iedere laatste zondag van de maand tussen 13.00 en 15.00 uur is er Zondag op Koers! Op de bar staan allemaal verschillende huisgemaakte Hapas: warme en koude hapjes, vis en vegetarisch en voor de kinderen eventueel pannenkoekjes en boterhammen. Dit alles onder het genot van lekkere live muziek. Je betaalt per prikker van de Hapas, de prijzen liggen tussen de €1 en €3 per Hapas.

Duurzaamheid door dik en dun

Naast dat ze voor de ingrediënten van de gerechten hele bewuste, lokale en seizoensgebonden keuzes maken, maken ze deze ook voor de samenstelling van het team waarmee ze werken. Parkoers biedt leerwerkplekken aan jongeren die op de “normale” arbeidsmarkt vaak minder makkelijk een baan vinden. Ze worden opgeleid tot gastvrije en klantvriendelijke medewerkers die met plezier bezig zijn. Hun motto is daarom extra leuk: “Een beperking hoeft geen beperking te zijn”.

Maak er een feestje van

Ook voor kinderpartijtjes, vergaderingen en/of grote mensen feestjes kan je bij Parkoers terecht. Ze hebben hiervoor hele vriendelijk geprijsde en vooral creatieve oplossingen, zoals de speurtocht. De prijs is €2 per persoon inclusief een glaasje limonade! Dit is zeker ook een leuke activiteit voor in de herfstvakantie. De adviesleeftijd voor de speurtocht is tussen de 4 en 6 jaar, dus de ouders kunnen ook lekker meedoen.

Kers op de taart

Al met al zijn we behoorlijk trots dat Parkoers zich al geruime tijd bij De Hofpas heeft aangesloten. Met je Hofpas krijg je 10% korting op de hele rekening met een maximum van 4 personen. Ondanks dat Parkoers al vriendelijk geprijsd is, kunnen mensen hierdoor nog makkelijker aanwaaien, want dat is wat het de komende maanden gaat doen, uitwaaien in het Zuiderpark en aanwaaien bij Parkoers! Veel plezier met de speurtocht en geniet van de mensen en het eten bij Parkoers.

