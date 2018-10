André Kuipers opent expositie ‘Reizen in de Ruimte’ in Museon

Quick-HBS: “Een derby mooier dan de Eredivisie”

De derby van de Bosjes van Pex staat zaterdagavond weer op het programma. Quick ontvangt op Sportpark Nieuw Hanenburg aartsrivaal HBS in de Derde Divisie Zondag. Mike de Geer die in de jeugdopleiding van Quick speelde maar jarenlang aanvoerder was van HBS blikte vrijdag vooruit in het programma Haagse Ochtendradio.

HBS uit 1893 en Quick uit 1896 zijn al meer dan een eeuw elkaars rivalen. De terreinen van beide verenigingen liggen nog geen vijftig meter uit elkaar. “Voor beiden is dit de wedstrijd van het jaar”, zegt De Geer die afgelopen seizoen op zijn 28e stopte met voetbal. “Het is misschien overdreven om te zeggen dat je liever degradeert dan dat je deze wedstrijd verliest. Maar het zou in een klap de slechte seizoensstart van beide clubs goed kunnen maken.”

Mooier dan de Eredivisie

Vorig seizoen verloor Mike nog twee keer met HBS van Quick. “Het is vreselijk om die wedstrijden te verliezen”, blikt De Geer, die voor ADO Den Haag een aantal jaar in de Eredivisie speelde, terug. “Maar de hele sfeer om die wedstrijd heen, met 4.000 man langs de lijn is een hele waardevolle toevoeging aan het seizoen. Bij ADO speelde ik voor meer toeschouwers maar bij deze derby zijn het ook nog eens alleen maar bekenden, dat maakt het veel mooier.”

De wedstrijd tussen Quick en HBS is zaterdagavond om 18.00 uur op Sportpark Nieuw Hanenburg. Kaartjes kosten vijf euro en zijn hier verkrijgbaar. De voorspelling van Mike de Geer: 1-1.

Foto: Hv & CV Quick(Facebook)

Luister hier naar het interview met Mike de Geer op Den Haag FM.