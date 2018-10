SamenHaags app moet nieuwe Hagenaars helpen integreren

In ’t Haagse Huis in de Schilderswijk is donderdag de nieuwe app SamenHaags gelanceerd waarmee de gemeente hoopt nieuwkomers in contact te laten komen met ‘Haagse Makkers’, mensen die al wat langer in de stad wonen.

De app matcht Hagenaars en nieuwkomers zoals statushouders en asielzoekers aan elkaar op basis van gedeelde interesses. Daarna kan er met elkaar worden gechat. De gesprekken die daaruit voortvloeien moeten ertoe leiden dat de nieuwe Hagenaars de Nederlandse taal beter onder de knie krijgen.

“Het voldoende beheersen van de Nederlandse taal is een essentiële voorwaarde om te kunnen inburgeren”, aldus wethouder Rachid Guernaoui (integratie) bij de lancering van de app. “Contact leggen met Hagenaars die hier al langer wonen – nu zelfs met behulp van een speciale app – kan daarbij een uitstekende stimulans zijn. Ik kijk uit naar de resultaten.”

Foto: Omroep West