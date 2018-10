Stem op jouw favoriete Haagse act voor de Music Support Award

Ter afsluiting van de Haagse Popweek van Popradar Den Haag wordt zaterdag 27 oktober de Music Support Award in het Paard uitgereikt. De winnaar wordt bepaald door publieksstemmen en krijgt 1000 euro aan Popradar Music Support begeleiding. Den Haag FM sprak met vijf van de tien genomineerden: SpeakEasy, Banana Savannah, Pyke, G.O.D en Cookhouse.

Tom de Bruin, de frontman van SpeakEasy, is al blij met de nominatie op zich. “Ik vind het gewoon tof.” Kai Tseng is de gitarist van Banana Savannah pakt het met zijn band anders aan. Zij zijn druk bezig vrienden en familie te charteren om te stemmen. “Ik heb zelf ook zesentwintig e-mailadressen aangemaakt om te stemmen”, grapte Kai. Wie ze niet hoeven over te halen voor een stem is John Lee Booker van rockband G.O.D. “Ik zeg gewoon dat iedereen op Banana Savannah moet stemmen.” Hij maakt zich niet zo druk om de stemmen en geniet gewoon van de muziek. Singer-songwriter Pyke weet dat het om het gunnen van het publiek gaat of hij wint. De broers Jeroen en Ronald van Cookhouse zouden heel blij zijn met extra begeleiding. “Je komt nooit op een punt dat je geen hulp meer kunt gebruiken.”

Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag spreekt Den Haag FM met de andere vijf genomineerden Niko, The Hazzah, Jack Faded, Vrou.ka en AVA NOVA tijdens het Haags Kwartiertje vanaf 17.30 uur. Stemmen kan tot woensdag 24 oktober 23.59 uur via de website van Popradar.