Twee Hagenaars aangehouden na dodelijk ongeluk Hoogeveen

Twee mannen uit Den Haag zijn donderdagavond in het Drentse Hoogeveen aangehouden na een ongeluk waarbij een auto op een muurtje botste. In en bij de auto troffen agenten twee ernstig gewonde personen aan. Eén van hen, een man uit Hoogeveen, overleed later.

Volgens RTV Drenthe gaat het om de eigenaar van een Chinees restaurant, dat vlak voor het ongeluk was overvallen. Volgens RTV Drenthe lag de eigenaar van het restaurant naast de auto. Bronnen zeggen dat hij waarschijnlijk heeft geprobeerd om de overvallers tegen te houden. De man zou zich hebben vastgeklampt aan de deur van de bestuurder.

De andere man die in de auto werd gevonden, is aangehouden. Hij komt uit Den Haag. In de omgeving is daarna een tweede Hagenaar gearresteerd. De politie onderzoekt wat hun rol is bij de zaak en laat weten dat er ‘sterke vermoedens’ zijn dat het verkeersongeluk iets te maken heeft met het incident bij het restaurant in Hoogeveen.

Contant geld

In de gecrashte auto werd een hoeveelheid contant geld gevonden. Het is nog niet bekend waar dit geld vandaan komt.