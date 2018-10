Ud Festival, India Dans Festival, Lakshmi en ‘Melk & Dadels’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan vier evenementen die eerdaags in Den Haag te bezoeken zijn: het Ud Festival in De Nieuwe Regentes, het India Dans Festival in Korzo, het concert ‘Adem’ van Lakshmi in theater Dakota en de theatershow ‘Melk & Dadels’ bij Het Nationale Theater.

Het Ud Festival is geheel gewijd aan het snaarinstrument dat de muzikale brug vormt tussen oost en west. Het India Dans Festival gaat van kathak tot urban en van bharatanatyam tot moderne dans.

Lakshmi heeft in korte tijd veel indruk weten te maken in de Nederlandse muziekscene met haar pop-noir muziek, zeg maar popmuziek met een donker randje. Voor het eerst gaat de zangeres het theater in. In ‘Melk & Dadels‘ staan rauwe, persoonlijke en speelse getuigenissen van vier jonge Marokkaans-Nederlandse actrices centraal.

Daarnaast zijn er de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Robin De Puy