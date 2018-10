Uitbater muziekcafé Foots verkoopt zaak in Reinkenstraat

Soesila Sewratan, de uitbater van café Foots in de Reinkenstraat, gaat haar zaak verkopen. “De tien maanden van ellende voelen als tien jaar,” vertelt Soesila tegen Den Haag FM. “Maar ik ben wel blij dat het allemaal opgelost is.”

Het afgelopen jaar maakte de café-eigenaar veel mee met haar buren; zij klaagden met regelmaat over geluidsoverlast, daar kreeg ze ook verschillende boetes voor. Daarop werd besloten met de muziekavonden in de kroeg te stoppen. Afgelopen zomer zijn de klagende bovenburen vertrokken. Het besluit om de zaak te verkopen is opmerkelijk omdat de eigenaar een aantal maanden terug nog zei blij te zijn dat ze haar “winkeltje weer kon draaien.” Daaropvolgend werd zelfs in het café een welkomstfeest georganiseerd voor de nieuwe bovenburen.

“Ik ben echt heel blij met de nieuwe buren,” vertelt Soesila, “Niemand heeft in deze strijd gewonnen, we zijn geen winnaar.” Naar eigen zeggen waren de nieuwe buren ook verbaasd toen zij hoorden van het vertrek van de uitbater. “Ze vroegen zelfs of ik ze niet leuk genoeg vond, maar dat zijn ze: ze eten hier regelmatig.” Het personeel is eerder deze week geïnformeerd over de aanstaande verkoop.

Fifty-fifty

Wat ook meespeelt bij het besluit om de zaak te verkopen is haar dochter. “Zij is nu 11 jaar en gaat straks naar de middelbare school, ik wil er voor haar zijn in deze tijd en Foots kost óók veel energie.” De uitbater blijft wel betrokken bij haar andere café; Animo in Bezuidenhout. “Met één café in de buurt en mijn gezin erbij is de verdeling fifty-fifty.”

Luister hier naar het interview met Soesila Sewratan op Den Haag FM.