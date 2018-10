Voorbereiding Sintvoorieder1-actieweek in volle gang

Achter de schermen wordt al weken druk gewerkt aan de voorbereidingen van Sintvoorieder1, de grote actie waarmee Den Haag FM in november kado’s gaat inzamelen voor de stichting Sintvoorieder1. Want elk kind verdient een kado op 5 december!

Iedere vrijdagochtend blikt Den Haag FM vooruit op de grote actieweek. Van 19 tot en met 23 november zendt Den Haag FM live uit vanuit Parkroadcafé in de Nobelstraat. Deze week met oprichter Esther Blom van de stichting. “We zijn nu echt begonnen, de eerste cadeautjes zijn al langs gebracht in ons pakhuis”, zegt Blom. “Op zondag 27 oktober gaat het grote inpakken beginnen.” Vanaf dan is het Sintvoorieder1 Pakhuis ieder weekend geopend aan de Pegasusstraat op de Binckhorst.

Den Haag FM gaat in november kado’s inzamelen voor kinderen in onze regio tussen de 0 en 18 jaar. Sintvoorieder1 onderscheidt zich door nieuwe en ‘zo goed als nieuwe’ kado’s in te zamelen en te doneren. Alleen speelgoed wat schoon en compleet is, kan geschonken worden en komt in aanmerking voor de zak van Sinterklaas. De komende weken komt op deze website meer informatie te staan over de samenwerking van Den Haag FM en Sintvoorieder1. Wil jij ook helpen? Mail dan snel naar sinterklaas@denhaagfm.nl.

Luister hier naar het interview met Esther Blom op Den Haag FM.