VVD ziet te weinig aandacht voor “normale” leerling

De Haagse VVD vindt dat het stadsbestuur te weinig aandacht heeft voor “gewone” leerlingen in het onderwijs. “Het gaat alleen over kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden, schoolverlaters en kansenongelijkheid,” zei VVD-raadslid Chris van der Helm in een commissievergadering. Volgens wethouder Saskia Bruines van Onderwijs is het Haagse beleid erop gericht om elk kind zich zoveel mogelijk te laten ontwikkelen.

Van der Helm noemde het “tekenend” dat in de gemeentebegroting geen enkele keer geschreven wordt over de “normale” leerling. “Er is volop aandacht voor een onvoldoende naar een voldoende, maar niet van een voldoende naar top. Daar maken zowel ouders als leerkrachten zich terecht zorgen om.” Bruines reageerde geïrriteerd. “U kunt dit niet hard maken”, zei ze. “Ons beleid is erop gericht dat alle kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien.”

Van der Helm geeft scholen of leerkrachten niet de schuld. “Dit ontstaat doordat in het gemeentebeleid voornamelijk focus is voor achterstandenbeleid. Kinderen die in de norm passen, krijgen te vaak minder aandacht. Terwijl die ‘normale’ leerling door wat extra begeleiding misschien net dat hogere studieniveau haalt of dat talent ontwikkelt. Daarom moet er voor ieder kind evenveel aandacht zijn, achterstand of niet.” Bruines reageerde: “Als u vraagt of ik hier bij de volgende begroting een paar zinnen aan kan wijden, dan doe ik dat met plezier.”

Foto: Marcel van den Bergh