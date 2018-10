WINACTIE: Gratis naar Fish op vrijdag 26 oktober in Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het uitverkochte concert van Fish op vrijdag 26 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Je kent Fish als de legendarische ex-zanger van de Britse band Marillion en hun wereldhit ‘Kayleigh’ uit 1985. In 1988 besloot Derek William Dick, zoals de zanger echt heet, de band te verlaten en zijn muzikale avontuur solo voort te zetten. Op zijn inmiddels tien uitgebrachte solo-albums is zijn ongelofelijke talent voor het schrijven van poëtische teksten en zware songstructuren onmiskenbaar. Het album ‘A Feast Of Consequenses’ uit 2013 wordt gezien als het beste album dat hij tot nu toe maakte. Het voorprogramma in het Paard wordt verzorgd door Doris Brendel, de zangeres die vele malen met Marillion op het podium stond.

Den Haag FM geeft twee vrijkaarten weg voor het concert van Fish op vrijdag 26 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) belt live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

