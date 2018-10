Expositie ruimtereizen in Museon geopend door astronaut André Kuipers

Ruimtevaarder André Kuipers heeft zondag de nieuwe expositie ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’ geopend in het Museon. Kuipers is één van de slechts drie in Nederland geboren ruimtevaarders.

De expositie ‘Reizen in de ruimte’ dompelt de bezoekers onder in de wereld van ruimtevaart en wetenschap. “Een wereld waarin je kunt ontdekken welke actuele technieken en thema’s een rol spelen in het verwezenlijken van onze droom: zelf verder leven buiten de aarde”, zegt Jacinta Moons, de programmamanager science van het Museon.

In de tentoonstelling zitten veel interactieve onderdelen. “Maak je portretfoto in de reistijdmachine naar de nieuwe aarde en verbaas jezelf over je verouderde gezicht bij aankomst. Speel met de veranderde zwaartekracht en levensomstandigheden op onze nieuwe thuisplaneet. Stuur je selfie als astronaut in de tentoonstelling naar je familie en vrienden. Je krijgt nieuwe inzichten en doet ideeën en ontdekkingen op over reizen in de ruimte.” De tentoonstelling is te zien tot en met 1 september 2019.