Jacqueline Govaert en Bokoesam in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Jacqueline Govaert en Bokoesam (foto).

Als je bij de naam Jacqueline Govaert nog steeds aan Krezip denkt, is het best wennen; haar solo-werk is van hoge kwaliteit, maar een stuk rustiger. Haar nieuwste single is zowaar een uitstapje naar het Nederlands. Die song hoor je zondagavond net als een track van het album ‘Nachtvlinder’ van rapper Bokoesam.

Meer nieuwe releases zijn er van Bakermat, Major Lazer (met Tove Lo), Neneh Cherry, Tamino, Elle King, Will Oldham, Sampha en van de Haagse singer-songwriter Banner.

De TOP 3 is dit keer gewijd aan het Crossing Border Festival dat volgende week in Den Haag begint met onder meer Lewsberg en Alela Diane.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).