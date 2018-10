Marcus Sehlhoff te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is Marcus Sehlhoff van de Hamshop te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Als radiozendamateur koop je je apparatuur niet op iedere hoek van de straat, maar moet je bij een gespecialiseerd bedrijf zijn. Mediamix ging kortgeleden langs bij de Hamshop in Maarssen. Met eigenaar Marcus Sehlhoff spraken we over wat er zoal te koop is voor de serieuze zendamateur, maar ook over professionele communicatieapparatuur voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de Politie.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.