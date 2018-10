WINACTIE: Gratis passe-partouts voor het festival Crossing Border

Den Haag FM geeft komende week passe-partouts weg voor het festival Crossing Border. Elk jaar komen meer dan 100 schrijvers, artiesten en muzikanten van over de hele wereld samen op het Crossing Border festival in Den Haag. Grote namen en opkomend talent wisselen elkaar af. De 26ste editie start maandag 29 oktober en duurt een week, met zowel overdag als ‘s avonds programmering op meerdere podia in Theater aan het Spui, De Nieuwe Kerk, Filmhuis Den Haag en de Centrale Bibliotheek.

Dit jaar kan je tijdens het festival onder meer naar optredens van St. Paul & the Broken Bones, Michael Palin, Murat Isik, Marente de Moor, Alfred Birney, Aminatta Forna, Richard Powers, Alela Diane, Paolo Giordano, Charlotte Mutsaers, Maartje Wortel, Sir Ian Kershaw en Sandro Veronesi. Er zijn ook verschillende specials, zoals een programma vol graphic novels, bijzondere filmvertoningen en een London Jazz special.

Wil jij twee passe-partouts winnen voor Crossing Border, ter waarde van 65 euro per stuk? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou komende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live in de uitzending op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten. De passe-partouts zijn geldig op 1, 2 en 3 november.

