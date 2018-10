Haagse drummer uit de Britse band Alligator is even terug in 070

14,5 miljoen euro van gemeente voor creatief bedrijfsverzamelgebouw De Titaan op de Binckhorst

De gemeente Den Haag investeert 14,5 miljoen euro in een nieuw creatief bedrijfsverzamelgebouw op de Binckhorst. Het gebouw met de naam De Titaan is bedoeld zogeheten scale-ups. Dat zijn bedrijven die na de startfase flink doorgroeien. De Titaan ligt direct naast de Caballero Fabriek.

“Voor de economische groeikracht van Den Haag zijn jonge, innovatieve ondernemingen en creatief talent van groot belang”, zegt wethouder Saskia Bruines van Kenniseconomie. “Jarenlang was er een tekort aan ruimte voor jonge bedrijven die zich in Den Haag wilden vestigen in een creatief industrieel milieu als de Binckhaven. Met de Titaan maken we een enorme sprong door voor deze doelgroep maar liefst 11.000 vierkante meter aan ruimte te realiseren. Ze dragen niet alleen sterk bij aan groei van werkgelegenheid, maar trekken ook talent en investeerders aan. Daarnaast wordt het voor grotere bedrijven nog interessanter om zich in Den Haag te vestigen of te blijven.”

Ook wethouder Richard de Mos van Economie is blij met de komst van het bedrijfsverzamelgebouw. “Dit stadsbestuur biedt meer ruimte aan het mkb en innovatie. Er is dringend meer bedrijfshuisvesting nodig in Den Haag, zeker voor ambachtelijk werk in de maakindustrie zoals reparatie- en productiebedrijven. De markt pakt dit nog onvoldoende op. Daarom helpen wij daar nu actief bij.”

Aankooptekort

De Titaan ligt komt in de Saturnusstraat op de plek waar nog het bedrijf Harting Bank is gevestigd. Na de verbouwing ontstaat ruimte voor circa zeventig bedrijven en meer dan 350 arbeidsplaatsen. De gemeente gaat De Titaan realiseren en exploiteren. Naar verwachting is er na 25 jaar een positief resultaat. Voor de eerste tien jaar is nog eens 3,5 miljoen euro nodig om het aanlooptekort af te dekken. De oplevering is in 2021.