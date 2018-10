A Night Out, tweede muziekexpeditie op Scheveningen

Onder de naam A Night Out is er eind november opnieuw een muziekexpeditie op Scheveningen. Deelnemers worden in groepjes rondgeleid langs de meest bijzondere plekken van Scheveningen. Op verschillende locaties wordt opgetreden door artiesten.

In juni bezochten honderden mensen de eerste muziekexpeditie. De tweede editie is op vrijdagavond 23 november en start in de Lourdeskerk. De hele maand

november presenteren het Zuiderstrandtheater en Feest aan Zee daar ‘Club Lourdes aan Zee’ met muziek, comedy en circus. De muziekexpeditie van A Night Out is de afsluiter van deze speciale maand. Bezoekers ontvangen vanaf 19.30 uur een welkomstdrankje om vervolgens de muzikale ontdekkingsreis te beginnen. De groepen gaan met een reisleider op pad naar bijzondere locaties en optredens. Welke dat zijn, blijft geheim tot de avond zelf. De muziekexpeditie sluit af met een groot feest.

Kaarten voor de tweede muziekexpeditie zijn te koop voor vijftien euro per stuk. In onderstaande video zie je een verslag van de eerste editie van het evenement.

Foto: Anthony Delanoix