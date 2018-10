De Betovering tovert Den Haag om tot kinderfestijn tijdens herfstvakantie

De Betovering is een internationaal kunstfestival voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar met 550 activiteiten door de hele stad. Dit jaar is het de negentiende editie. “Theater voert de boventoon, dat is toch echt de kern van De Betovering”, vertelt organisator Suzanne Prosman op Den Haag FM.

Suzanne vormt samen met drie anderen het kernteam dat het hele jaar bezig is om tijdens de herfstvakantie basisschoolkinderen een cultureel en kunstzinnig programma aan te bieden. Naast theater zijn er filmvoorstellingen en buitenactiviteiten, zoals de lopende rotsformaties van Stone-age Rocks (foto) en DJ Frietmachine. “Je kiest een aardappel uit en dan wordt er een lied voor je kozen door een DJ. Tijdens dat nummer maak jij je frietje.”

De week wordt zaterdag afgesloten met de “Slipper-flipper party” in het Theater aan het Spui. Suzanne kijkt daar ook het meest naar uit. “Dat is een feest voor alle kinderen van Den Haag. Kom op je slippers, flippers of draag een duikbril. Dat wordt heel hard lachen met zijn allen.” Kijk voor de complete programmering van De Betovering op de website van debetovering.nl.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Suzanne Prosman op Den Haag FM.