Den Haag stopt met verbouwen kantoren tot woningen

De gemeente Den Haag wil fors meer nieuwbouw van kantoren. In totaal moet er volgens het stadsbestuur 200.000 vierkante meter worden bijgebouwd in de komende jaren.

“Er moeten voldoende kantoren zijn voor ondernemers, voor zowel grote als kleine bedrijven, uit binnen- én buitenland. Daarmee maken we Den Haag aantrekkelijk. We willen een toplocatie zijn voor het bedrijfsleven en met dit plan geven we aan dat het wat ons betreft zeer urgent is”, zegt wethouder Richard de Mos van Economie. “Als we nu niets doen, vragen we om ellende. Dan lopen we grote bedrijven mis, terwijl we de rode loper voor ze moeten uitleggen.” De nieuwbouw moet vooral plaatsvinden rond de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI.

De afgelopen jaren heeft Den Haag er juist alles aan gedaan om de grote hoeveelheid leegstaande kantoren te verbouwen tot woningen. “Die opgave zit er nu op”, zegt De Mos. “Het stimuleringsbeleid om kantoren te transformeren wordt daarom beëindigd. Er dreigt inmiddels een tekort op de Haagse kantorenmarkt.”

Foto: Phil Whitehouse (Wikipedia)