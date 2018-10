Filmmakers ‘Kap Nâh’ zoeken markante Hagenaars voor nieuwe documentaire

Na afloop van de première van de documentaire ‘Kap Nâh!! Het verhaal van Marnix Rueb’ vertelden makers Bart Grimbergen en Roel Wijngaards-de Meij dat ze van plan zijn een derde Haagse documentaire te gaan maken. Eerder maakte het duo al ‘Ach, wat lèg ik toch te dromen’ over het ontstaan van het lied O, O, Den Haag.

Wie of wat het onderwerp wordt van de volgende film wordt is nog niet bekend. “We hebben een aantal ideeën maar alle suggesties zijn van harte welkom”, zegt Bart Grimbergen op Den Haag FM. “We zitten er zelf aan te denken om langere tijd een Haags koffiehuis te volgen. Maar het kan ook over een markant Haags persoon gaan.”

Jarenlang misbruikt

De documentaire over striptekenaar Marnix Rueb, die landelijk bekend werd door zijn stripfiguur Haagse Harry, ging afgelopen vrijdag in première in het Filmhuis. In de zeventig minuten durende film komen details uit het leven van Rueb naar voren die tot nu toe nog niet bekend waren. Zo verteld zijn jongere broer Robert-Jan dat Marnix jarenlang misbruikt werd door zijn vader.

“Ik had geruchten gehoord over zijn moeilijke jeugd”, zegt Grimbergen. “Gaandeweg de opnames kwam ik erachter wat er gebeurd was. Door de openheid van zijn broers Robert-Jan en Alexander. Het is een deel van zijn leven dat we onmogelijk weg konden laten omdat het hem ook als kunstenaar gevormd heeft.” De komende twee weken zal de film nog te zien zijn in het Filmhuis.

Luister hier naar het interview met Bart Grimbergen op Den Haag FM.