Haagse drummer uit de Britse band Alligator is even terug in 070

GroenLinks: “Haal Giro Rosa naar Den Haag”

De Haagse fractie van GroenLinks wil de start van de grootste ronde voor wielrensters naar Den Haag halen: de Giro Rosa, officieel de Giro d’Italia Internazionale Femminile. Gemeenteraadslid Maarten de Vuyst deed dit verzoek tijdens de behandeling van de sportbegroting.

“De GroenLinksfractie denkt dat dit kan bijdragen aan het sporten van de Haagse bevolking en dat het ook een mooie wijze is om de goede prestaties van het Nederlandse vrouwenwielrennen te eren”, aldus De Vuyst. “Met boegbeelden als Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn de Nederlandse wielrensters de afgelopen jaren de wereldtop. De Italiaanse ‘Giro Rosa’ is al zes keer gewonnen door Nederlanders. Het wereldkampioenschap op de weg, in de tijdrit en de Olympische titel op de weg: allemaal in handen van Nederlandse wielrensters.”

De Giro Rosa is in de voorgaande edities altijd gestart in Italië, maar als het aan GroenLinks ligt komt hier dus verandering in. Wethouder Richard de Mos van Sport heeft toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om de wielerronde naar Den Haag te halen.

Foto: Edi Sotto (Wikipedia)