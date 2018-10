Haagse drummer uit de Britse band Alligator is even terug in 070

Vijf jaar geleden ruilde Carlo Kriekaard Den Haag in voor Glasgow om zijn muziekdroom achterna te gaan. Hij kwam terecht in de Britpopband Alligator, waarvan hij de drummer is. Momenteel doen ze een tour door Europa en ook een optreden in het Paardcafé staat op de planning. Veel familie en bekenden kwamen de Nederlandse muzikant bewonderen in de Schotse band.