Haagse moderne kerk niet getroffen door dalende aantal gelovigen

Nederland is sinds 2017 voor eerst overwegend niet religieus meer. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) maandag publiceerde. “Dat is verdrietig nieuws, maar gelukkig nemen de aantallen bij onze kerk alleen maar toe”, vertelt woordvoerder Hannah Sas van City Life Church op Den Haag FM.

De Haagse kerk noemt zichzelf “modern christelijk, wat nog het dichts bij evangelisch ligt.” De daling in religieuze mensen is een trend die al jaren bestaat. “We zagen het al aankomen, maar we zijn blij dat dit niet het geval is bij onze kerk.” Volgens Sas zijn er verschillende redenen waarom de City Life Church (CLC) blijft groeien. “Ik denk dat we als kerk op een praktische manier omgaan met het geloof dagelijks leven, en niet alleen op zondag.” Ook al staat geloof op nummer één binnen de kerk, is het daarnaast belangrijk om een gemeenschap te zijn. “Hier ontstaan vriendschappen zijn heel belangrijk om samen de reis mee te maken over wat jouw geloof inhoudt. Een kerk is een gebouw, de mensen maken het geloof.”

De bijeenkomsten van de CLC zijn laagdrempelig volgens Sas. “Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben met geloof. Proef gewoon de sfeer en misschien krijg je wel een nieuw beeld van de kerk.” Kijk voor meer informatie over de Haagse geloofgemeenschap op de website clcdenhaag.nl.

Luister hier naar het interview met Hannah Sas op Den Haag FM.