Jarig Fonds 1818 steunt honderden buurtprojecten met 450.000 euro

Fonds 1818 bestaat 200 jaar en vierde dat dit jaar onder meer met het uitdelen van donaties aan bewoners die aan de slag willen voor een betere buurt. In totaal zijn 310 donatieaanvragen gehonoreerd door het fonds ingediend, voor in totaal 450.000 euro.

Projectleider Marjet van Os: “Met onze ‘Verrijk je Buurt inspiratiecafés’ hebben we alle gemeenten in onze regio bezocht. We hebben 800 bewoners persoonlijk gesproken die iets nuttigs, bijzonders of leuks voor hun directe leefomgeving willen doen. We hebben advies gegeven over het maken van een begroting of over het werven van vrijwilligers. Ook hebben we voorbeelden uit andere gemeenten laten zien en hebben we geld gedoneerd. Bewoners willen vaak aan de slag met groen, speeltuinen en het opleuken van de straat. We zijn blij verrast dat er zo veel mensen zijn die iets moois voor hun buurt willen doen.”

In Den Haag zijn 135 initiatieven gestart om buurten een stukje mooier, gezelliger of leuker te maken. Een goed voorbeeld hiervan is de reünie van de Scheveningse flat Hoog Lindoduin. Tijdens de reünie, gehouden in Muzee in Scheveningen, werd een boek met foto’s en verhalen uit de flat gepresenteerd. Daarnaast werd de tentoonstelling van de foto’s uit het boek feestelijk geopend. Een ander initiatief uit Den Haag kwam van een groepje jongeren. De vijftienjarige Marwan, Redouane en Khalid organiseren sinds hun aanvraag bij Fonds 1818 iedere week bokslessen voor jongeren uit de wijk.

Foto: Valerie Kuypers