Liever Lokaal: Tips voor de herfstvakantie van De Hofpas

Het is herfst. De bladeren kleuren geel, rood en bruin en vallen van de bomen. De dagen worden korter en de temperatuur buiten is nog heerlijk. Tijd om te genieten van de herfstvakantie. Wij zetten de leukste uitjes met Hofpasvoordeel voor de herfstvakantie voor je op een rij.

Geniet van de herfst

Wandel door de prachtig gekleurde bladeren in het bos rond Kasserie Ock of bij Buitengoed de Dorrepaal.

Hofpasvoordeel Kasserie Ock: 5% korting op de rekening. Maximaal 2 personen per pas. Niet i.c.m. andere voordeelpassen en niet tijdens feesten, partijen en Kerst.

Hofpasvoordeel Buitengoed Dorrepaal: 10% korting op alle planten.

Hofpasvoordeel Botanische tuin TU Delft: 50% korting op de reguliere entreeprijzen. Niet geldig i.c.m. andere kortingsacties of bij speciale evenementen.

Theater

Ga eens naar het theater. Bezoek een leuke voorstelling of film. Even wat cultuur opsnuiven. Het is een ware beleving en geweldig om mee te maken, ook voor kinderen. Zeker als het iets minder mooi weer is, is dit het perfecte uitje.

Hofpasvoordeel Theater Ludens: €1,50 korting op alle voorstellingen, lezingen, specials en concerten. m.u.v. filmvoorstellingen, lunchconcerten en kindervoorstellingen en niet geldig i.c.m. andere acties en passen.

Hofpasvoordeel Omniversum: Op reguliere Omniversum voorstellingen een korting van 20%.

Hofpasvoordeel Korzo Theater: €1,50 korting op alle programmeringen van het Korzo Theater op vertoon van de Hofpas. Niet geldig i.c.m. andere kortingsacties.

Hofpasvoordeel Filmhuis Den Haag: €1,50 korting op je filmticket (m.u.v. vrijdag, zaterdag en feestdagen vanaf 17.00 uur).

Hofpasvoordeel Rijswijkse Schouwburg: €1,50 korting per ticket op vrijwel alle voorstellingen.

Hofpasvoordeel Diamant Theater: Een gratis drankje bij het bezoeken van een voorstelling.

Museum

Den Haag heeft een aantal prachtige musea, heb jij ze allemaal al gezien? Van prachtige beelden tot oude treinen.

Hofpasvoordeel Humanity House: Gratis koffie/thee bij een museumbezoek.

Hofpasvoordeel Comm: Een warm drankje naar keuze op vertoon van een gekochte entreeticket. Niet i.c.m. Museumjaarkaart.

Hofpasvoordeel Beelden aan Zee: Gratis inlooprondleiding (t.w.v. €2) om 13.30 uur. Bezoekers kunnen zich aanmelden bij de entreekassa. Exclusief entreeprijs.

Hofpasvoordeel Museum Bredius: Toegangsbewijs: €4,50 i.p.v. €6.

Hofpasvoordeel Haags Openbaar Vervoer Museum: Gratis toegang tot het museum.

Actie

Ben je op zoek naar wat meer spanning en sensatie? Een leuk uitje met wat meer actie? Daag je vrienden uit voor een potje lasergamen of kijk wie als eerste kan ontsnappen uit de Escaperoom.

Hofpasvoordeel De Uithof: Gratis toegang voor de 2e persoon op schaatsbaan en de sneeuwbaan.

Hofpasvoordeel Wowzone Outdoor: 15% korting bij groepsboekingen op maandag, dinsdag en donderdag met een aanvangstijd tussen 10.00 en 13.00 uur. Op 27 oktober is de Halloween Special – Fortnite

Hofpasvoordeel Escaperoom Rijswijk: 12,5% korting p.p. van maandag t/m donderdag. Maximaal 6 personen per pas.

Hofpasvoordeel Amaze Escape Events: Een gratis drankje per pashouder bij een van de Escape Room.

Evenementen

Daarnaast zijn er in de herfstvakantie natuurlijk veel leuke activiteiten in Den Haag. Zo kan je griezelen bij de Leyweg tijdens Halloween, heeft Madurodam een nieuwe attractie en kan je schaatsen bij Mingle Mush. Op 27 oktober kan je met De Hofpas voor maar €10 naar ADO – NAC.

Braderie met kinderrommelmarkt en Halloween

Op 24, 26, 27 en 28 oktober kan je griezelen op de Leyweg. Bij het Speelhonk kan je Halloween-activiteiten doen. Van maskers maken tot pompoenen snijden, verkleedwedstrijd en levende pompoenen. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er zelfs een spookhuis. Op 26, 27 en 29 oktober is er ook weer een gezellige braderie met kinderrommelmarkt.

ADO – NAC

Op zaterdag 27 oktober speelt ADO tegen NAC en jij kan hier bij zijn voor maar €10. Beleef Haagse passie, strijd en Haagse Bluf in het stadion! Speciaal voor Hofpashouders zijn er twee vakken gereserveerd. Je mag per persoon 4 kaarten bestellen dus je kan ook je vrienden en familie meenemen. Log hier in en bestel gelijk je tickets.

Hofpasvoordeel: Tickets €10.

Madurodam

Nieuw in Madurodam: De Waterwolf. Een nieuwe indoor attractie waarbij je beleeft hoe de Nederlanders op een onmogelijke plek van water land wisten te maken. Het is een interactieve show over de meest indrukwekkende overwinning op het water; de drooglegging van het Haarlemmermeer.

Hofpasvoordeel Madurodam: Altijd toegang voor €13 p.p. per dag. Niet geldig i.c.m. andere acties en kortingen. Maximaal 5 personen per Hofpas. Alleen geldig op vertoon van de originele Hofpas bij de kassa’s van Madurodam. Deze actie loopt t/m 31 december 2018.

Mingle Mush schaatsen

Tot en met 11 november kan je schaatsen op het Anna van Buerenplein naast de Mingle Mush. Iedereen is welkom, de baan is elke dag geopend en er zijn schaatsen te huur. De ijsbaan is overdekt dus ook met slecht weer kan er gewoon geschaatst worden.

Tickets: Kinderen t/m 2 jaar gratis, kinderen van 3 tot t/m 12 jaar €3,50, 13 jaar en ouder: €5,50. Schaatshuur is €3,50.

Hofpasvoordeel Mingle Mush: Alle koffie en thee €1 en op zondag tweede Gin Tonic gratis (1.p.p.).

Speurtocht Parkoers

Bij Parkoers in het Zuiderpark kan je een samen met de kids een hele leuke speurtocht doen. De speurtocht gaat door het hele Zuiderpark en je komt meer te weten over het Zuiderpark en de natuur. Zo moeten de kinderen ook 3 stuks afval meenemen naar Parkoers om zich bewust te maken van de natuur en afval. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. De speurtocht kost €2,- p.p. maar dit is inclusief wat te drinken voor de kinderen. Na de speurtocht kan je bij Parkoers genieten van iets te drinken of te eten. Alle gerechten zijn hier duurzaam en lokaal. Een echte aanrader. Graziella ging voor De Hofpas al eerder naar Parkoers voor de speurtocht en wat te eten. Lees hier haar review.

Hofpasvoordeel Parkoers: Ontvang 10% korting op de totale rekening van maximaal 4 personen.

