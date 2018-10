Meer aanwas klanten bij kleine zorgverzekeraars

Kleine zorgverzekeraars trekken de meeste nieuwe verzekerden. Dat blijkt uit cijfers van Vektis Intelligence. Dit jaar steeg het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars van 11,6 naar 13,5 procent, goed voor 300.000 zorgverzekerden.

Volgens vergelijkingssite Zorgwijzer.nl zijn er in Nederland zo’n 40 verzekeraars die vallen onder 10 grotere verzekeringsconcerns (risicocdragers). Zorgwijzer stelt dat het aantal klanten bij kleine verzekeraars stijgt, omdat zij zich beter weten te onderscheiden, bijvoorbeeld op het gebied van klantenservice en preventie.

‘Grote 4’

Ondanks dat kleine verzekeraars populairder zijn geworden, wordt de markt nog steeds gedomineerd door Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, ook wel bekend als ‘de grote 4’. Deze maatschappijen zijn gezamenlijk goed voor 14,6 miljoen klanten. De kleine verzekeraars hebben ongeveer 2,3 miljoen klanten gezamenlijk.

Vergelijken

In 2018 zijn er 55 verschillende zorgpolissen waaruit gekozen kan worden. Via Zorgwijzer vergelijk je zorgverzekeringen op prijs, inhoud en klantwaardering. Door over te stappen bespaar je gemiddeld 5,50 euro per maand. Dat bedrag kan verder oplopen als je ook een aanvullende verzekering hebt.

De verwachting is overigens dat het aanbod polissen volgend jaar iets zal afnemen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), toezichthouder van de zorggelden, stuurt daar op aan. Een kleiner aanbod zorgverzekeringen draagt bij aan de transparantie van het zorgverzekeringsstelsel.

Eigen risico

Een opvallende trend van de laatste jaren is dat steeds meer mensen bereid zijn om hun eigen risico vrijwillig te verhogen met 500 euro. Zo blijkt uit cijfers van Vektis. In ruil voor een hoger eigen risico daarvoor ontvangt men een korting op de zorgpremie, die kan oplopen tot 25 euro per maand.

Advertorial aangeboden door Zorgwijzer.nl.