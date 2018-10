Ophef bij Poolse ambassade door verwarde man

Een verwarde man zorgt voor ophef in de Poolse ambassade in de Alexanderstraat in de wijk Willemspark. Volgens de politie praat een onderhandelaar met de man om hem kalm te krijgen.

Het is nog niet bekend waarom de man in de ambassade is en wat hij wil. “Hij is vooral een gevaar voor zichzelf en niet voor anderen”, laat de politie weten. Volgens hulpverleners zou de man zich met benzine hebben overgoten. Dat zou ook de aanwezigheid van brandweerauto’s aan weerszijden van het ambassadegebouw aan de Alexanderstraat verklaren. Er staat ook een ambulance gereed. Inmiddels is een arrestatieteam van de politie gearriveerd, dat vervolgens het ambassadeterrein is opgegaan.

Foto: Google Maps