Bewoners boos over gebrekkige communicatie bijeenkomst Harstenhoekweg

Omwonenden van de Harstenhoekweg zijn boos over de gebrekkige communicatie over het verplaatsen van een bijeenkomst over de Harstenhoekweg. Die bijeenkomst zou plaatsvinden op de Pier maar is door vastgoedbedrijf Bewi en ontwikkelingsbureau ZEP Holding verplaatst naar het Carlton Beach Hotel. De bedrijven praten de buurtbewoners op die bijeenkomst bij over de bouwplannen.

“De omwonenden zijn niet voldoende geïnformeerd over de nieuwe locatie van de bijeenkomst”, zegt boze bewoner Marlies Woudstra op Den Haag FM. “Er zijn maar een paar bewoners per e-mail op de hoogte gebracht van de wijziging. Het zou netjes zijn om elke bewoner van de omgeving een brief te sturen zodat zoveel mogelijk geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn.”

Woudstra hoopt dat de opkomst woensdagavond hoog is zodat ze verdere sloopplannen kunnen tegenhouden. “Wij willen pleiten voor behoud van de twee overgebleven panden. Het Chinese restaurant en Hotel Wilhelmina zijn historische gebouwen.”

Reactie Bewi Vastgoed

Een woordvoerder verklaart tegen Den Haag FM de commotie te begrijpen maar dat ze juist voor het Carlton Beach Hotel hebben gekozen omdat er geklaagd werd dat de Pier te ver lopen zou zijn voor sommige omwonenden. Het bedrijf zegt maandagavond 160 brieven te hebben verstuurd. In de loop van de dinsdag zou elke geïnteresseerde bewoner dus op de hoogte moeten zijn van de locatiewijziging.

De bewonersbijeenkomst in het Carlton Beach Hotel begint woensdagavond om 19.00 uur. De presentatie van de plannen door Bewi Vastgoed en ZEP Holding start om 19.15 uur. Na afloop is er mogelijkheid om vragen te stellen.

Foto: Rob Vlastuin

Luister hier naar het interview met Marlies Woudstra op Den Haag FM.