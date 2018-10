Crossing Border-Special met Poezieboys en Michel Behre in Het Woordenrijk

Dinsdagavond zijn Crossing Border-festivaldirecteur Michel Behre en theatermakers De Poezieboys te gast in het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM.

Van maandag 29 oktober tot zondag 4 november vindt het Crossing Border Festival plaats in Den Haag met een grote hoeveelheid aan schrijvers en artiesten op het programma. In Het Woordenrijk hoor je een uitgebreid interview met festivaldirecteur Michel Behre over het festival dat dit jaar in en rondom het Theater aan het Spui plaatsvindt. Tevens hoor je een gesprek met de Poezieboys; theatermakers Jos Nargy en Joep Hendrikx spelen op het festival hun voorstelling ‘Vinkenoog’ over dichter Simon Vinkenoog. Alle muziek in de uitzending is van festival-artiesten zoals Fantastic Negrito, Pitou, Gabriel Royal en St. Paul & The Broken Bones.

Het Woordenrijk is dinsdag van 21 tot 22 uur te beluisteren en wordt dit keer gepresenteerd door Ricco van Nierop.

