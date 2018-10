Haagse Roos Kolkman finalist in VN-jongerenverkiezing

De 21-jarige Roos Kolkman uit Den Haag is finalist in de verkiezing van een nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. In de halve finale in Utrecht versloeg Roos de andere vijf kandidaten met een presentatie over ‘leven in het water’.

Een vakjury, versterkt door een jongerenpanel, koos Roos Kolkman tot één van de twee winnaars. Zij zal de komende tijd campagne gaan voeren om de Nederlandse jongeren voor zich te winnen. Vanaf 29 oktober kunnen Nederlandse jongeren stemmen op de vertegenwoordiger van hun voorkeur. De winnaar wordt op 5 november bekend gemaakt in Amsterdam en zal voor twee jaar namens ons land jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling zijn bij de VN.

“Vanaf kleins af aan ben ik altijd veel met de natuur bezig geweest”, vertelt Roos. “Ik ben mij actief gaan inzetten voor duurzame ontwikkeling door mijn ervaring als duikinstructrice, zwemmende tussen het drijvende plastic. Ik vond dit zo verschrikkelijk om te zien, dat ik mijn verhaal en kennis wil delen met anderen om allemaal bij te dragen aan een beter milieu.”

Foto: Tjebbe Venema