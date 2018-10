Welzijn in de Wijk: Speeddaten met ondernemers in historische tram

Haagse verdachte fatale overval op Chinees restaurant in Hoogeveen langer vast

Een dertigjarige Hagenaar die worden verdacht verdacht van een overval met dodelijke afloop in Hoogeveen blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. De andere verdachte, een 31-jarige man uit Den Haag, is inmiddels weer op vrije voeten maar blijft volgens de politie verdachte.

Donderdagavond kwam de eigenaar van Chinees restaurant Lotus in Hoogeveen om het leven bij een auto-ongeluk. Een BMW botste met hoge snelheid op een muurtje. De restauranteigenaar werd zwaargewond gevonden naast de auto en overleed later.

Het vermoeden bestond al dat het restaurant van het slachtoffer eerder die avond door de Hagenaars was overvallen. De dertigjarige Hagenaar zat gewond in de auto en werd opgepakt. De 31-jarige verdachte werd in de omgeving gearresteerd. In de auto werd een flinke hoeveelheid geld gevonden.